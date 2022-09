HQ

Forrige gang PlayStation Studios slapp et storspill i november var Death Stranding i 2019, noe som ble markert med en artig Rick and Morty-reklame. I år er det God of War: Ragnarök som slippes i november, så det er tid for et nytt samarbeid med Justin Roiland.

For i videoen under kan du se Rick og Morty gi oss en artig påminnelse om at God of War: Ragnarök slippes på PS4 og PS5 den 9. november.