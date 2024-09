God of War: Ragnarök når ikke en tredjedel av det første spillets maksimale spillerantall på PC

HQ

God of War: Ragnarök ble utgitt for litt under to år siden på PlayStation 4 og 5, og det endte opp med å bli en massiv suksess, spesielt når det kom til kritikeranmeldelser. Slutten på Kratos' norrøne saga ble en potensiell Game of the Year-kandidat i et år da ingenting hadde klart å stoppe Elden Ring fra å karre til seg kronen.

Nå er God of War: Ragnarök tilgjengelig på PC, og selv om du kanskje tror det var skjebnebestemt for suksess etter at det første spillet var en stor hit på plattformen, ser det ut til at PC-spillere bare ikke er like interessert i den andre omgangen i de ni rikene. Ifølge SteamDB nådde spillet en topp på bare 22.967 spillere da det ble lansert i går. Det er mindre enn en tredjedel av det første spillets topp, som var 73.529 tilbake i januar 2022.

Kanskje PC-spillere ikke ser på en PlayStation-utgivelse på Steam som en nyhet lenger. Det er så mange flotte spill å spille akkurat nå at det å gå til et spill som er nesten to år gammelt ikke har samme appell som noe nytt. Dette toppspillertallet kan absolutt vokse når vi kommer til helgen, men det er usannsynlig å toppe God of War (2018) på dette tidspunktet.

Hvorfor tror du God of War: Ragnarök ikke har gjort det like bra på PC?