God of War: Ragnarök utsatt til 2022 - Kommer til PS4 og PS5

Flere av dere la nok merke til at Sony Interactive Entertainment-presidenten Jim Ryan ikke nevnte God of War-oppfølgeren da han nevnte hva vi kan glede oss til i 2021 da GQ intervjuet han i februar. Dette er det selvsagt en grunn til.

Santa Monica Studio og Sony bekrefter at det vi foreløpig kaller God of War: Ragnarök har blitt utsatt til 2022. Ikke akkurat overraskende siden mange hadde sine tvil til 2021-datoen i annonseringsteaseren, men nå er det i alle fall offisielt. Grunnen er enkelt nok at deler av utviklingen har startet senere enn planlagt, så Sony ønsker å gi utviklerne all den tiden de trenger for å levere et spill som kan leve opp til det folk forventer. Kanskje ekstra greit siden de også bekrefter at spillet vil lanseres både på PS4 og PS5.