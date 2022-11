God of War: Ragnaröks største overraskelse hintes til gjennom hele spillet

HQ

Siden det er mange av dere som fortsatt ikke har fullført God of War: Ragnarök er det greit å starte med advarselen om at denne artikkelen åpenbart vil røpe noe som skjer mot slutten av spillet, så her er en advarsel før godsakene fortsetter under bildet.

SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER! SPOILER!

Nå har nemlig noen få utvalgte fått lov til å offentliggjøre intervjuer og spoilercaster de har gjort med Eric Williams, God of War: Ragnaröks regissør, og IGN er blant disse. Der avslører Williams at de som bruker undertekster får klare hint om at Týr faktisk er Odin mesteparten av spillet siden Odins utgave ikke har en aksent over y-en når han snakker. Derimot skrives krigsgudens navn riktig når du finner han mot slutten av spillet.

Max Scoville og kompani sin samtale med regissøren inneholder flere andre interessante og morsomme detaljer, så jeg anbefaler deg å se resten også.