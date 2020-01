Godfall-skaperne bekrefter gameplayklippene er gamle

I går dukket det plutselig opp noen nye gameplayklipp fra Counterplay sitt spennende PC- og PlayStation 5-spill Godfall som fikk deler av internett til å koke. Noen kokte siden de syntes klippene så dårlige ut, mens andre kokte siden de mente gameplayet var falsk. Nå har vi fått gode nyheter til begge parter.

Utgiverne i Gearbox har bestemt seg for å bekrefte at gameplayklippene fra Godfall er ekte, men at de er fra en over ett år gammel PC-utgave av spillet. Prosjektet skal ha blitt mye penere siden den gang, og de loves å få se hvor langt det har kommet "snart".