Godzilla invaderer Minecraft

HQ

For et par dager siden ble det bekreftet at monsterkongen er tilbake, denne gangen klar til å ødelegge Minecraft i ikke mindre enn fire eventyr (av det japanske studioet Team-KYO), som alle er basert på filmene.

Mojang lover oss et stykke DLC "dekket av ikoniske memorabilia", når du velger hvilket av de fire eventyrene du vil spille fra visningsrommene, og hvert av dem vil være basert på en annen film og være svært forskjellige fra hverandre for maksimal variasjon.

Høres bra ut, ikke sant? Ta en titt på Minecraft x Godzilla-traileren nedenfor.