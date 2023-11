Godzilla x Kongs første plakat varsler om et maktskifte

HQ

Den første plakaten til den neste store filmen i Monsterverset, Godzilla x Kong: The New Empire, har blitt avslørt. Bildet gir oss et bedre glimt av filmens hovedantagonist, som først ble teaset i den korte annonseringsvideoen for filmen for en stund siden.

Plakaten har slagordet "Bow to Your New King", noe som antyder at det vil skje et skifte i maktdynamikken i monstrenes verden. Når det gjelder hvordan dette vil bli håndtert, forventes det at skurken vil være Skar King, som er et stort apemonster som bruker energien fra den hule jorden til å få evnene til fiendene sine. Unødvendig å si at det ser ut til at både Godzilla og Kong vil få hendene fulle med dette.

Godzilla x Kong: The New Empire Godzilla og Kong skal etter planen komme på kino 12. april 2024.