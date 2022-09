Goldeneye 007 blir bedre på Nintendo Switch og Xbox

HQ

Over ni måneder har gått siden vi fikk klare tegn på at ikoniske Goldeneye 007 var på vei til Xbox-konsollene, så ventetiden har vært langt. Heldigvis er den straks over.

For Rare, Xbox Game Studios og Nintendo bekrefter at Goldeneye 007 kommer i oppusset form til både Nintendo Switch, Xbox One og Xbox Series "snart". Alle utgavene vil la oss spille mot andre både med klassisk delt skjerm og over internett, mens Xbox-konsollene i tillegg byr på Achievements, en bildeoppløsning på 4K og selvsagt bedre bildeoppdatering enn originalen.