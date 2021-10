HQ

Golf Club Wasteland er et fint lite spill fra utgiver Demagog Studio som kombinerer golf og puslespill. Mange kan nok si at golf er utfordrende nok i seg selv uten masse hindringer imellom, men her slipper jeg heldigvis å tenke på svingteknikk og balltreff.

Spillet finner sted etter apokalypsen på jorden som har ført til klimaendringer som gjør at den ikke er til å leve på uten en hazmat-drakt. En ørliten del av jordens befolkning, som hadde penger nok, tok turen til Mars for å starte en ny verden der. Jeg på min side blir igjen på jorden for å spille golf.

Spillet er langt mer et spill for å finne løsninger på ulike veier til golfhullet enn et golfspill, bare sånn at det er sagt. Ja, du har en golfkølle og en golfball som skal inn i et hull med et flagg i, men her stopper også likheten med sporten. Det blir vel mer riktig å kalle det et plattformspill enn et golfspill egentlig. Alt foregår i 2D i ganske så flotte omgivelser, og ikke minst med et lydspor som de aller fleste kan kose seg med. I alle fall i starten. Utover i spillet blir musikken litt vel elektronisk masete for min del, men den er av god kvalitet slik at jeg tror de som har sansen for denne type musikk absolutt vil kose seg.

Kontrollene er enkle å forstå om du har spilt et minigolfspill som Golf with your Friends, eller kanskje enda mer sammenlignbart, gode gamle Worms. Ved å holde inne venstre musetast styrer du kraften og vinkelen på slaget. Det kan være litt vanskelig å finne den riktige hastigheten da det er litt lite konsekvent i forhold til zoom på det forskjellige hullene, men dette kan du også justere manuelt med musehjulet. Det er mulig å bruke kontroller også, men jeg så det absolutt mest hensiktsmessig å bruke mus og tastatur da jeg spilte gjennom det.

Historiedelen er rimelig kort (fullført på ca 90 minutter), og det er ikke stort andre spillmoduser å finne foruten en utfordringsmodus. I historiemodusen gjelder det bare å komme seg frem til hullet uansett hvor mange slag du bruker, mens hullene har «par» å forholde seg til utfordringsmodusen. Bruk mindre slag enn par, og du går videre til neste hull.

Kort oppsummert er Golf Club Wasteland et morsomt lite spill som ser meget vakkert ut, og høres kanskje enda bedre ut. Dessverre er det begrenset lengde moro å få ut av dette spillet som i skrivende stund er å få til 72 blanke norske kroner. Sånn sett så gir det deg mer glede enn en pils på byen nå som restriksjonene er fjernet her til lands så det kan godt være verdt investeringen. Jeg vet ikke hvor ofte jeg kommer til å ta frem månehjelmen min sammen med golfklubbene, men jeg kjedet meg aldri med det om ikke annet.