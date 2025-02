GoNext Esports er Apex Legends Global Series 2024-mestere

HQ

Nok et år med konkurransedyktig Apex Legends er i bøkene. Etter en actionfylt helg, som alle ble avholdt i Sapporo, Japan, har en seierherre blitt bestemt, noe som betyr at vi nå vet hvilket lag som har tatt hjem størstedelen av premiepotten.

Etter en utmattende turnering var det GoNext Esports som gikk til topps etter å ha holdt unna Alliance og Team Falcons. Til tross for at de bare fikk 68 poeng totalt, noe som gjorde at de falt bak Alliansens 95, Team Falcons '75 og Shopify Rebellions 72, klarte troppen å snike seg unna med turneringen ved å vinne to av de åtte kampene i finaleserien.

Dette resultatet betyr at GoNext Esports drar hjem med 600 000 dollar i premiepenger og trofeet og tittelen som følger med å bli kalt en ALGS-verdensmester. Når det gjelder hva som er neste for dette laget, venter vi nå på Respawn for å høre om hva planen er for sesongen 2025.