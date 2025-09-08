HQ

Goosebumps -serien av R.L. Stine er en av de mest solgte barnebokseriene, og bøkene har solgt i mer enn 400 millioner eksemplarer over hele verden. Den opprinnelige Goosebumps -serien gikk fra 1992 til 1997 og omfatter mer enn 60 bøker. Siden den gang har det kommet flere spin-offs, en håndfull spill, en spillefilm med Jack Black i hovedrollen, og til slutt en TV-serie på Disney+, som til og med ble nominert til ni Emmy Awards.

Nå har det kommet et nytt spill i Goosebumps -serien: Goosebumps: Terror in Little Creek. Akkurat som tegneseriene og TV-serien er det nye spillet "spenning og gys" for de yngre familiemedlemmene (selv om spillet er merket 12+), men det er likevel rettet mot de litt yngre.

Spillet er et ekstremt enkelt puslespill-eventyr der du spiller som Sloane Spencer, en ung tenåring som er fanget i byen Little Creek, som er blitt overkjørt av monstre. Sloane må nå, sammen med tre av vennene sine, løse ulike gåter og puslespill rundt om i byen, og helst unngå å bli sett av monstrene underveis.

Dette er en annonse:

De ulike gåtene spenner fra de helt enkle, som å grave opp tre mynter på kirkegården for å sette dem inn i en statue i nærheten, til litt mer komplekse gåter der ting må gjøres i en bestemt rekkefølge for å låse opp nye ledetråder til en overordnet gåte. Du må også bruke en hjemsøkt bok i forbindelse med noen mystiske symboler som er plassert rundt omkring i byen, og som kan låse opp skjulte dører som gir tilgang til hemmelige områder.

Dessverre er noen av gåtene ganske ulogiske, og jeg har vanskelig for å se hvordan yngre spillere skal klare å finne ut av dem. De ellers ganske tydelige ledetrådene som finnes i noen krystallkuler som er plassert rundt omkring i området, kan ikke brukes til noe. Man skal ikke undervurdere barn og hvor flinke de er til å finne ut av slike ting, men enkelte gåter gir rett og slett ikke så mye mening.

Dette er en annonse:

Det er tydelig at Goosebumps: Terror in Little Creek er rettet mot yngre spillere, og likevel ble jeg selv sittende fast enkelte steder på grunn av de ulogiske gåtene som er nevnt ovenfor. Blant annet er det en roterende statue der noen dyremarkeringer må matche med hverandre. Her må en hund og en katt matches fordi de hater hverandre, men liker å bo sammen under samme tak, som ledetråden sier, og en bjørn må matches med et rådyr fordi bjørnen jakter på rådyret i skogen. Det kan være litt vanskelig å finne ut av, spesielt for yngre spillere som ikke forstår hintet spillet gir.

Grafikken i Goosebumps: Terror in Little Creek er enkel, men den fungerer godt, og man kjenner seg godt igjen i Goosebumps -universet. Lyden er enkel, men fungerer godt for et spill av denne typen, og spillets hovedpersoner har fullstemt dialog. Monstrene er ikke altfor skumle, men likevel skumle nok til å gi yngre spillere litt spenning.

Dette er ikke et spill for både barn og barnslige voksne, i motsetning til Lego-spillene, som passer for begge deler. Goosebumps: Terror in Little Creek er rett og slett for enkelt til å være underholdende også for voksne. Men hvis du har noen hjemme som elsker Goosebumps -serien, kan dette spillet være et godt fellesprosjekt foran skjermen, nå som det sakte blir kaldere og mørkere - og skumlere - ute.