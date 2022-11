Gori: Cuddly Carnage blander Stray, Cyberpunk 2077 og Devil May Cry

På mandag ble det klart at Stray er nominert til en rekke The Game Awards-priser, noe som ikke bare skyldes at det er et bra spill. Mye av oppmerksomheten spillet har fått skyldes jo at man spiller som en ekstremt forseggjort katt, så hva med enda et spill som gjør det.

I dag har vi fått en ny trailer for Angry Demon Studio sitt Gori: Cuddly Carnage som viser at denne katten skal på et helt annet eventyr enn den i Stray. Her blir vi nemlig den antropomorfiske katten Gori som har et heftig svevebrett med noen ganske dødelige funksjoner slemmingene i denne cyberpunk-aktige verdenen vil lære seg å frykte. Som du kan se i traileren skyldes dette et Devil May Cry-lignende kampsystem med kule kamper og at brettet også kommer godt med i utforskningen, så det skal bli interessant å se sluttresultatet en gang neste år.