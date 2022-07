HQ

Vi har fått spille som rørleggere, vaskebjørner, spisspungdyr, drager, bjørner, firfisler og mer gjennom årene, men til tross for å være en av klodens mest populære dyr inntar vi sjelden rollen som en katt. Da er det enda godt at Bluetwelve gir oss et spill som virkelig oppfyller drømmen om å være en.

For det er fra første sekund klart at Stray byr på den mest detaljerte katten jeg noen gang har sett. Hver eneste bevegelse er gjenskapt på en så nydelig realistisk måte, og har flere ganger fått meg til å glemme at dette ikke er en ekte katt. Derfor er det ekstra artig når man får mulighet til å oppføre seg som en også. Du kan mjaue når du vil, klore tepper, sofaer og dører, drikke fra fat og dammer, kose med folk og selvsagt sove. Her får du rett og slett leve livet som en katt, noe som er veldig beroligende og sjarmerende. Dette kommer til og med fra en som ikke er av typen som sier "nåååååh", "næmmen" og mister helt fokus bare en av disse skapningene dukker opp et sted, så jeg ble nesten litt overrasket selv over hvor mye tid jeg brukte på å bare tøyse rundt den første gjennomspilling. Eller, tøyse er kanskje ikke riktig ord å bruke, for historien og omgivelsene drar deg også inn.

Sjarmtrollet befinner seg nemlig ikke i hverdagslige omgivelser, men en framtid hvor en pandemi (den treffer midt i hjertet gitt) tilsynelatende har utryddet menneskeheten og etterlatt noen veldig smarte roboter i en forseglet by under bakken. Det er her vår hårete venn plutselig befinner seg etter litt uflaks helt i starten, og akkurat som oss har den null kunnskap om denne verdenen. Heldigvis møter vi en bitteliten droid som både oversetter hva de mer menneskelignende robotene sier og jevnlig gir oss litt bakgrunnshistorie. Selve historien og de få "overraskelsene" den byr på gjør ikke akkurat noe banebrytende nytt, men gjør uansett en meget god jobb med å pirre nysgjerrigheten og fascinere ved å stille noen fascinerende spørsmål. Du vil aldri sitte på kanten av stolen i spenning, men kan forvente å både humre, nikke anerkjennende og filosofere litt de mellom 3 og 10 timene det vil ta deg å fullføre historien avhengig av hvor sterk utforskningslysten er og hvor lang tid hjernetrimmen tar.

Stray handler tross alt ikke bare om å løpe og hoppe rundt omkring for moro skyld. I sin søken på å se sollyset over bakken igjen blir vår kjære katt og droid sendt ut på eventyr. Du vil for det meste hoppe og smyge deg opp kasser, rør, tak, hyller og hva det måtte være, men gameplayet piffes litt opp av noen gåter også. Hva kan en katt gjøre for å knuse et vindu, stoppe en spinnende vifte, komme seg inn tungt bevoktede steder, ødelegge overvåkningskameraer eller unngå å bli drept av noen skapninger som er en slags blanding av Half-Life sin hodekrabber og flått? Med tanke på at du ikke har særlig mange egenskaper å velge blant kommer det nok ikke som en overraskelse at all hjernetrimmen i selve historien er akkurat utfordrende nok til at de føles litt morsomme å klare selv om utfordringene er simple, mens et par av de valgfrie som belønner deg med sjarmerende og/eller universbyggende ting byr på bittelitt mer utfording. Sleng inn en håndfull sekvenser hvor du må løpe vekk fra flere titalls små fiender eller snike deg forbi noen, så vet du hva som venter gameplaymessig. Spillet bærer preg av hvor lite studioet er på dette området, samt et par andre ting.

Når alt kommer til alt er jo Stray enkelt sagt et godt, men litt ordinært, platformeventyr-spill med katte-skin. Selv om det introduseres en ny gameplaymekanikk en liten stund i siste halvdel av spillet gjør du mye av det samme fra start til slutt. Siden alt baserer seg på å være en smidig katt er det derfor litt kjedelig at kontrollene er litt kranglete og friheten litt for begrenset. Hovedproblemet mitt med kontrollene er at pusen bare kan hoppe bestemte steder. De av dere som har spilt de første Assassin's Creed-spillene vet at dette ofte fører til frustrasjon når figuren din plutselig stopper opp eller hopper et annet sted enn tenkt. Meningen er å peke kameraet dit du vil dra, men siden det bare er spesifikke gjenstander katten faktisk kan bruke fungerer ikke dette prikkfritt. Begrensningene ødelegger også for frihetsfølelsen. Å ha usynlige vegger eller å ikke kunne hoppe opp til områder som egentlig ville vært barnemat blir ganske irriterende når du har sett hvor mye denne katten kan få til ellers.

En av grunnene til at spillet er såpass begrenset, eller lineært om du vil, skyldes nok både den lave prislappen og størrelsen på Bluetwelve, for det skurrer også til tider teknisk. Jeg har satt meg fast i omgivelser, sett en rekke detaljer plutselig lastes inn og fysikken gå berserk. Ikke store greiene, men uansett skuffende og nevneverdig i et såpass lite spill hvor enkelte andre ting er såpass godt utført.

For Stray er et spill enhver katteelsker må skaffe seg. Dette siden det enkelt sagt er en kattesimulator. Utviklerne vet akkurat hva som gjør disse nusselige skapningene så populære, så hver minste lille bevegelse er aldeles nydelig, samtidig som at du kan finne på like mye sjarmerende og tullete som den ekte varen. At alt dette skjer i en fengende verden fylt med både morsomme og tankevekkende detaljer som bare forsterker den strålende atmosfæren topper musekaken. Hadde det bare ikke vært for at kontrollene, som er ekstremt viktige i et spill hvor det meste handler om å komme seg fra A til B, er litt kranglete og omgivelsene skuffer med noen ganske store begrensninger ville dette lett kunne anbefales til alle uansett pris. Heldigvis lanseres det jo "gratis" rett på PlayStation Plus Extra, så har du det er Stray lett noe du bør spille uansett hva.