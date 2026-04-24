For noen år siden malte den sprø slagsbroren Gorn (fra Free Lives) virtuelle kamparenaer med blod og avkappede lemmer i et morsomt actionspill i tegneseriestil. Gorns gummiaktige slagsmål fortsetter nå på himmelens slagmarker, der spilleren møter fem sønner av guden for livet etter døden og en enorm haug med deres blodige utfordringer.

Premisset for Gorn 2 er klart: bank opp alle motstandere som kommer i din vei på kamparenaen. I denne visuelt imponerende actionen er stilen fri, og spillet byr på en rekke ulike nærkamp- og distansevåpen i tillegg til knyttnever for å fullføre oppdraget. Spillerne kan velge mellom kamparenaer med ulike temaer, som låses opp etter hvert som du får erfaring gjennom kampene, og i tillegg til vanlige fiender møter du forræderiske feller og unike bosskamper.

VR-spillet føles bra. De virtuelle hendene reagerer presist på bevegelsene til Sense-kontrolleren og gir et solid grep på våpnene. Men akkurat som i det første spillet kan tohåndsvåpen, som for eksempel buen, av og til forårsake problemer med fastlåsing og frysing. Effekten av treffene føles imidlertid veldig kraftig. Dette mildnes av spillets morsomme "gummistrikkfysikk", som gjør at våpen og fiender bøyer seg under slagene som om de var laget av gummi. Fiendenes bøying og ukontrollerte svaiing gir en morsomhet som passer til et bloddryppende spill, og denne kaotiske svaiingen blir også en del av spillets utfordring, ettersom fiendene beveger seg uforutsigbart. En litt urettferdig mekanikk er at spilleren blir skadet av å treffe en fiendes våpen mens det er i ro, og denne inkonsekvensen skaper litt irritasjon, selv om fiender også vil angripe hverandre hvis de tilfeldigvis har skadet hverandre.

Grafikken i Gorn 2 er fargerik og passer til det sprø spillet. Den konsekvente tegneseriestilen spiller på karikaturlignende kroppsproporsjoner og morsomme detaljer. Unike spesialevner og våpen, som gigantiske hender eller ballongpiler som fiender skyter opp i luften, står i hyggelig kontrast til den overdrevne blodsutgytelsen og de flygende lemmene, og skaper et særpreget uttrykk. Figurene er passe detaljerte og har morsomme animasjoner, men den samme figurmodellen gjenbrukes litt for ofte. Det er også verdt å merke seg at spillet effektivt benytter seg av allsidige og stilige effekter - fra fakkelflammer til røyksprengninger i tegneseriestil - slik at verden føles levende og organisk. I tillegg kjører spillet feilfritt på PlayStation 5.

Lyden er også av høy kvalitet og passer godt til spillets lette stemning. Lydeffektene sørger for rikelig med klirring og brak i arenakampene, og fiendenes grynt når de angriper og klynk når de blir såret er morsomme å høre, noe som gir disse gummifigurene litt personlighet. Musikken, som minner om irske kampmelodier, har akkurat den rette munterheten til å holde handlingen avslappet, men likevel passende stemningsfull.

Gorn 2s virtuelle slagsmål er underholdende tidsfordriv, og styrken ligger i den gjennomgående høye kvaliteten på utførelsen og det tåpelige premisset. Historien gir en passende grunn til å slåss, og spillet gir deg også muligheten til å ta fatt på ulike utfordringskamper utenfor hovedhistorien. Selv om du ender opp med å møte de samme fiendene litt for ofte, og skaden kan være litt for følsom, har Gorn 2 tatt potensialet fra det første spillet til neste nivå og gjort det enda morsommere å banke gummifiendene sine.

