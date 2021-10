Gotham Knights introduserer Penguin og Court of Owls i trailer

HQ

Warner Bros. Games Montréal var sannelig ikke sparsomme da de endelig bekreftet Gotham Knights i fjor med både en trailer og gameplaypresentasjon, så det er ikke rart at forventningene til årets DC FanDome har vært store selv etter spillets utsettelse til 2022. Det viste seg at vi ikke skulle få like mye som forrige gang, men det er uansett mer enn nok å bite i.

For det virker som om utviklerne har fått med seg de ulike meningene om at Gotham Knights blir mer samarbeids- og loot-fokusert. Kveldens trailer fokuserer nemlig utelukkende på historie, noe som gir mye rom for å se veldig nøye etter skjulte hint om hva vi har i vente en gang neste år. På toppen av det hele har vi fått en annen video hvor utviklerne snakker bittelitt mer om historien og det mer rollespill-aktige gameplayet.

HQ