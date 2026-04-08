Gothic Remake åpner for forhåndsbestillinger, gir gratis tilgang til originalspillet

Det er hvis du forhåndsbestiller en av konsollversjonene av spillet.

Enten du er en nykommer som ønsker å fordype deg i verdenen til et nytt fantasy-RPG, eller en veteran som ønsker å se hvordan Alkimia Interactive har fornyet OG Gothic-opplevelsen, Gothic Remake ser ut til å bli en av juni største utgivelser. Nå som forhåndsbestillinger også har åpnet seg, er det en følelse av at vi absolutt vil se spillet på den planlagte lanseringen.

I traileren nedenfor kan du ta en titt på Gothic Remake, samt forhåndsbestillingsbonusene du kan få tak i hvis du bestemmer deg for å kjøpe tidlig. Konsollspillere på Xbox Series X / S eller PS5 kan få tak i spillet for $ 59.99 via forhåndsbestilling, hvor de også får en kopi av det originale spillet som de kan dykke inn i med en gang.

PC-spillere kan forhåndsbestille spillet for den billigere prisen på $ 49.99, men i stedet for å få det originale spillet å spille, kan de i stedet lytte til lydsporet til spillet. Hvis du ikke er helt klar over Gothic Remake, og ideen om en ny vri på et klassisk fantasy-RPG høres ut som din greie, sjekk ut forhåndsvisningen vår her, og intervjuet nedenfor :

