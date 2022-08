GR Live har det gøy med skole i Two Point Campus klokken 16

HQ

I morgen lanseres endelig det nyeste spillet i Two Point County-serien når vi får bygge og drive vårt eget universitet i Two Point Campus. Ikke at du må vente helt til da for å vite om det er verd pengene eller ei, for Ben liker det i alle fall veldig godt. Dette bringer oss også til denne annonseringen.

Den britiske sjefsredaktøren vil nemlig spille en time av Two Point Campus i dagens GR Live-sending, så du kan se og hjelpe han med å bygge et kult universitet fra klokken 16 på GR Live-siden vår.