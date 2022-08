HQ

For noen måneder siden, før spillet ble utsatt, fikk jeg muligheten til å teste noen timer av Two Point Campus, det nyeste simulatorspillet fra Two Point Studios. Under denne forhåndstitten ble det tydelig for meg at dette kunne bli et nokså spennende spill, hvor enkle simuleringssystemer med mye dybde banet vei for tilnærmet ubegrenset kreativitet i hendene til rett person. Nå har jeg hatt ubegrenset adgang til spillet, og har brukt en haug med timer på å bygge helsprø og rare campuser over hele Two Point County, og for å avsløre konklusjonen allerede nå er dette fortsatt en fantastisk tittel.

Alle som har spilt Two Point Hospital vet ganske godt hva man forvente her. Sykehus byttes riktignok ut med universiteter, men konseptet forblir det samme. I kampanjedelen skal du reise over hele Two Point County for å bygge campuser skreddersydd til ulike formål. Dette kan bety at du må reise til Noblestead for å skape en skole for i overkant selvhøytidelige riddere eller til Blundergrad for å trene opp neste generasjon med spioner og etterretningseksperter. Spekteret i spillet er bredt, men det håndteres på en slik måte at du har friheten til å krydre campusene med ditt personlige preg her og der. For eksempel vil det generelle konseptet for oppdrag på Mitton-universitetet dreie seg om robotikk. Her får du et historisk sted som tar sikte på å finne opp seg selv på nytt og samtidig tjene penger på den teknologiske oppturen - ikke helt ulikt en rekke historiske universitet verden over. Med dette som formål må du gjennomføre en rekke utfordringer knyttet til temaet - ved å for eksempel sørge for at skolen har et fungerende robotlaboratorium, nok lærere innenfor robotikk og så videre. Utfordringen er at du må gjøre dette samtidig som at du må ta høyde for en rekke andre simuleringssystemer som hygiene, studenttrivsel og studieutvikling, ettersom inntektene i Two Point Campus genereres av at studentene gjør det bra på studiene - noe de ikke kan gjøre uten de rette fasilitetene og måter å slappe av på etter en lang dag. Så sant du har dette under kontroll og studentene dine jobber seg frem mot gode resultater kan du bruke ekstra penger på å tilby studentforeninger eller starte andre studieprogram på den samme tomten, noe som betyr at Mitton-universitetet med sin utmerkede robotikkavdeling også kan bli arnestedet for neste generasjon av klovner eller trollmenn i Two Point County.

Som eksempelet over viser er ikke normalitet en del av regnestykket i spillet når man kan utforske og sette sammen såpass ulike studieprogram og muligheter. Studieprogrammene er i seg selv helsprø og rare, og du må bygge arenaer for dyst til riddere og eliksirlaboratorier til trollmenn så vel som kjøkken til kokker og laboratorier til vitenskapsstudentene. Med denne sammensetningen i bunn får man også en merkelig bande av studenter med på kjøpet. Når det finnes gothere, mørke trollmenn, lyssky spioner, musikere, atleter, pønkere, arkeologer, kokker og bøllefrø på campus får du en ganske blandet gjeng som skal tilfredsstilles, noe som er årsaken til at bredden i verktøyene er såpass stor også.

Du kan virkelig tilpasse den minste detalj på hver campus, inkludert praktiske ting som å plassere radiatorer i skolebygninger på kaldere deler av Two Point County eller sørge for at det finnes nok automater og serveringssteder til å brødfø studentene. Dette kommer i tillegg til alle fasilitetene som skal på plass på campus, enten det er toaletter, garderober, dispensere for håndsprit, søppelbøtter eller nok studenthybler slik at flere studenter kan oppholde seg der og generere mer inntekter. Du må til og med lære opp eller ansette vaktmestere til å steppe inn som sikkerhetsvakter slik at du er forberedt på å bekjempe sporadiske angrep fra rivaliserende naboskoler. Det er virkelig mye å ta tak i her, men alt flyter sammen på en måte som er overkommelig og ganske intuitiv.

Med det sagt, skulle du gjøre en feilvurdering og sluntre unna behovene til studentene eller lar være å bygge de rette fasilitetene eller rommene, vil du oppdage at både karakterene og studenttrivselen går ned. Dette vil igjen påvirke statusen og ryktet til skolen, og sørge for at færre studenter vil begynne der, noe som resulterer i tapte inntekter. Alt dette kan skje relativt fort, og derfor er det hendig at utviklerne har inkludert muligheten til å pause eller senke tempoet slik at du kan ta deg tid til å planlegge og legge en strategi.

For alle som ser etter en mer kreativ måte å leke seg på uten oppgaver eller utfordringer tilbyr spillet en sandkassemodus. Alt du trenger å gjøre for å få denne muligheten er å tjene en av tre stjerner på et par campuser. Sandkassemodusen kommer også med en vanskelighetsgrad kalt Challenge, som legger enda større vekt på finanser også videre om det er ønskelig.

Alt i alt har Two Point Campus virkelig imponert meg. Det er ikke det mest fengslende spillet der ute, men det er superenkelt å sette seg inn i, veldig underholdende og fanger virkelig følelsen av å være tilbake på universitetet. Sistnevnte bygges ytterligere opp av de offentlige annonseringene og de teite radiostasjonene som spiller av musikk på radioanlegget for å sørge for at du har engasjerende lyd som går sammen med de brede spillmekanikkene og det levende visuelle uttrykket. Two Point Studios vet hvordan de skal lage et morsomt simulatorspill, noe vi visste etter Two Point Hospital. Hvis det er én ting Two Point Campus gjør, er det å stadfeste at dette studioet er i ferd med å bli en ledende skikkelse i spillindustrien innenfor sjangeren.