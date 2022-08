HQ

I dag lanseres endelig Massive Monster sitt Cult of the Lamb, noe mange har gledet seg lenge til. Spesielt etter å ha lest de ekstremt positive anmeldelsene i går.

Rebeca er en av dem som er lettet og glad for å høre at spillet leverer, så hun skal sjekke ut den første timen av Cult of the Lamb i dagens GR Live-sending. Som vanlig starter moroa på GR Live-siden vår klokken 16.