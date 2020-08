For siste gang skal jeg altså minne dere på at det ganske gode Total War Saga: Troy er gratis på Epic Games Store frem til klokken 15 i dag. Deretter har tiden kommet for å avsløre at Kieran allerede har benyttet anledningen til å skaffe seg spillet, og vil derfor teste det ut i dagens GR Live-sending. Se hvordan det går på GR Live-siden vår, Facebook, Twitch og Youtube fra klokken 16.