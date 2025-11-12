Gran Turismo 7 får 24-timers løp i desember

HQ

Under State of Play dedikert til Japan i går kveld, var en av de mange kunngjøringene som fanget fansenes oppmerksomhet, en ny DLC som kommer til Gran Turismo 7. Den er kjent som Power Pack DLC, og den vil bli lansert i desember og bringe en hel skifer med nytt innhold til racingtittelen.

DLC-en vil bringe 50 nye løp som skal fullføres i 20 temakategorier, og som er "inspirert av globale bil- og motorsporttradisjoner." Utover dette kan vi se frem til hele løpshelger som inneholder treningsøkter, kvalifisering og deretter selve løpet. Det vil være neste fase av Gran Turismo Sophy AI som vil levere "intense, hale-til-nese-kamper som presser grensene dine", og alle som får tak i pakken vil også få 5 millioner Credits å bruke også.

Men dette er ikke alt, Power Pack DLC vil bringe 24-timers løp til spillet. Jepp, ikke den typiske videospillversjonen av 24 timer som faktisk er en time eller så i varighet, men en sanntidsrefleksjon som blir sett på som "den ultimate testen av dyktighet og utholdenhet." Det er foreløpig uklart hvilke 24-timersløp som vil bli tilbudt.

Når det gjelder når Power Pack DLC kommer, er det satt til en lansering 4. desember, og vi venter fortsatt på å høre om den faste prislappen.