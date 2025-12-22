Gran Turismo 7 har over 2 millioner månedlige spillere

HQ

Etter noen virkelig vellykkede spill som omdefinerte racingsimulatorer, sank Gran Turismos popularitet litt. Men med Forza Motorsport i dårlig form og et fenomenalt Gran Turismo 7 støttet av førsteklasses support er den legendariske serien tilbake på toppen.

Under et intervju på Gran Turismo World Series 2025 World Finals (via GTPlanet), avslørte produsent Kazunori Yamauchi - som faktisk har jobbet med serien siden starten - at de etter tre år fortsatt har svimlende to millioner månedlige Gran Turismo 7-spillere, noe som aldri har blitt nådd for PlayStation :

"Gran Turismo 7 har blitt utgitt i flere år, men likevel er de aktive brukerne for tiden over 2 millioner mennesker, og de nye brukerne øker. Statusen som Gran Turismo 7 er i nå er sannsynligvis den beste av alle Gran Turismo-titler vi har hatt tidligere. Vi har aldri opplevd dette fenomenet før, og det har heller ikke PlayStation."

Den utmerkede støtten til spillet regnes som en av suksessfaktorene som har ført til dette. For bare to måneder siden nådde serien 100 millioner solgte eksemplarer, og takket være den syvende delen vil den fortsette å vokse i lang tid fremover.