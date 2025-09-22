Gran Turismo og Dunlop inngår samarbeid

HQ

Et av de viktigste aspektene ved alle racingsimulatorer er selvfølgelig simuleringen av dekk og hva som skjer i dekkets karosseri og dekkets glidevinkel under "belastning". Noen simulatorer har selvsagt simulert dette bedre enn andre, og i jakten på forbedringer har det Sony-eide spillhuset Polyphony Digital inngått en avtale med dekkgiganten Dunlop for å forstå bedre hva som skjer i dekkene under et løp og dra nytte av produsentens egne målinger for å forbedre Gran Turismo 7.

Gran Turismo-seriens produsent, Kazunori Yamauchi:

"Vi har jobbet med å skape den virkelige kjøresimulatoren i 30 år nå, og noe av det viktigste og mest mystiske med å gjenskape en bil i den virtuelle verdenen er faktisk dekkene. Gjennom dette samarbeidet med Dunlop håper vi at de kan overføre noe av sin teknologi til oss, samtidig som vi kan bidra med simuleringsteknologi som kan åpne nye verdener for utviklingen av dekk og biler."

