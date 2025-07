Granblue Fantasy: Relink er nå solgt i to millioner eksemplarer

HQ

Tokyo-baserte Cygames har kunngjort at action-RPG Granblue Fantasy: Relink nå er et to millioner solgte videospill. Som bekreftet i en pressemelding, blir vi fortalt at spillet har nådd milepælen ved å inkludere både fysisk og digitalt salg for tittelen, en bragd som det tok prosjektet 17 måneder å oppnå.

I en tale om å nå denne milepælen uttalte Cygames president Koichi Watanabe: "Jeg vil gjerne takke alle rundt om i verden som har spilt spillet vårt. Selskapets visjon er å være best på underholdning, noe som inkluderer spill, animasjon, tegneserier og mange andre underholdningsmedier. Teamet har brukt lang tid på å lage en tittel som vil gi moro til mange mennesker, uavhengig av hvor de kommer fra. Vi håper alle vil fortsette å ha glede av Relink, samtidig som de engasjerer seg i annet kvalitetsinnhold som Cygames har å tilby."

For å markere denne bragden tilbyr Cygames en tidsbegrenset rabatt på Granblue Fantasy: Relink, med spillet nå 60 % avslag på Steam og PlayStation Store. Tilbudet gjelder frem til 10. juli for Steam og 17. juli (for de i Europa) for PlayStation (både PS4 og PS5).

Har du spilt Granblue Fantasy: Relink ennå?