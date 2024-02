Granblue Fantasy: Relink har solgt over 1 million eksemplarer

HQ

Persona 3: Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth, og nå Granblue Fantasy: Relink har alle bevist at JRPG-spill, eller bare spill fra Japan generelt, er i sterk vekst, selv om de ikke kommer fra de tradisjonelt populære franchisene.

Granblue Fantasy: Relink er et rollespill som kommer fra en ganske liten IP her i Vesten, og likevel har det på bare 11 dager fanget over 1 million spillere. "En million takk til vårt fantastiske fellesskap av skyfarere som har hjulpet oss med å nå denne milepælen. Vi har flere oppdateringer på trappene, så følg med!" står det i et innlegg på spillets offisielle Twitter/X-side.

Granblue Fantasy: Relink inneholder alle de vanlige kjennetegnene på et JRPG. Massevis av skapninger å kjempe mot, kule trekk å utføre og gruppemedlemmer å passe på. Selv om det ikke nødvendigvis oppfinner hjulet på nytt, viser det at JRPG-sjangeren er populær.