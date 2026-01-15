Granblue Fantasy: Relink og Umamusume: Pretty Derby-utvikleren Cygames beklager AI-bekymringer

HQ

Etter opprettelsen av Cygames AI Studio Inc. fant Granblue Fantasy: Relink -utvikleren seg i varmt vann med fansen. Mange kritiserte det faktum at ingen av debattene rundt AI hadde blitt nevnt i dette nye forretningsforetaket, og det virket som om enda et selskap bare hadde kastet seg ut i AI-bruk med hodet først.

I en unnskyldning lagt ut på sosiale medier tar Cygames opp fansens bekymringer. "Vi beklager oppriktig bekymringen vi har forårsaket," heter det i meldingen. "Vi vil gjerne benytte anledningen til å si at kunst produsert fra generativ AI ikke brukes i produktene våre. Videre vil vi ikke implementere generativ AI i produktene våre uten ytterligere varsel."

"Vi i Cygames vil fortsette å hedre skapere, samt kjempe for menneskers frie uttrykk, og ved å gjøre det, vil vi fortsette å strebe etter å være det beste innen underholdning," avslutter meldingen. Fans er fortsatt bekymret over at Cygames holder døren åpen for generativ AI i fremtiden, men vil gi oss beskjed på forhånd når det blir brukt. Men når man ser på kommentarene til X/Twitter-innlegget, ser det ut til at Cygames har vunnet tilbake noe goodwill ved å innrømme feiltrinnet sitt.