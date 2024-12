Grand Theft Auto III er nå spillbart på Dreamcast

HQ

Bedre sent enn aldri, sier de? Takket være noen dedikerte fans kan du nå spille Grand Theft Auto III på Dreamcast - helt lovlig, forutsatt at du eier en kopi av spillet på PC uansett. Som brukes til å "bygge" en kompatibel Dreamcast-versjon i konsollens CDI-format. Selv en av spillets opprinnelige utviklere, Obbe Vermeij, har uttrykt sin beundring for portingen. Han nevnte også at Grand Theft Auto III opprinnelig ble utviklet for Dreamcast, men ble flyttet over til PS2 av økonomiske årsaker.

Hvis du vil prøve deg på å lage din egen kopi av Grand Theft Auto III til Dreamcast, kan du finne instruksjonene på DCA3.net

Vil du prøve Grand Theft Auto III for Dreamcast?