Grand Theft Auto III - The Definitive Edition kommer til PlayStation Now

GTA III fyller 20 år i dag, og en gammel kar som undertegnede husker fortsatt veldig godt hvor gøy det var å kjøre rundt i den vesle byen mens Chatterbox FM underholdt meg mellom hysteriske oppdrag og utforskning. I november blir det altså mulig å oppleve dette med langt bedre grafikk, og en rekke PlayStation 4- og PlayStation 5-eiere vil ikke måtte betale noe ekstra for det engang.

For mens Xbox Game Pass-medlemmer får Grand Theft Auto: San Andreas - Definitive Edition avslører Rockstar at PlayStation Now-medlemmer kan kose seg med Grand Theft Auto III - The Definitive Edition i stedet fra og med den 7. desember. Det aner meg at dette vil være en av de tidsbegrensede tilbudene, men uansett hvor mange eller få måneder det er snakk om bør det være nok av tid til å fullføre det "lille" spillet.