Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ser utrolig pent ut

HQ

For en kort stund siden ble det altså bekreftet at Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition slippes digitalt den 11. november, men som forventet har Rockstar mer på lur.

Nå har studioet også sendt oss en pressemelding med både mer informasjon, en trailer som sammenligner de originale utgavene med remasterene og noen skjermbilder. Derfor vet vi nå at spillene ikke bare vil se langt penere ut med bedre teksturer og klare farger, men også at gameplayet forbedres på en rekke måter. Blant annet vil kontrollene ligne mer på de i Grand Theft Auto V slik at siktingen blir bedre, det er lettere å bytte våpen og radiokanaler og mer. Minikartene har også blitt oppdatert slik at ting blir tydeligere og lar oss markere bestemte områder. Kort sagt har Rockstar lagt langt mer arbeid i dette enn noen av dere fryktet.

Hva synes du?