Grand Theft Auto III-remasterene bekreftet - slippes før 2022

Ryktene om at Rockstar pusser opp Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas til dagens PCer, konsoller og mobiler begynte å gå allerede før studioet hintet kraftig til det i mai, og etter enda flere klare indikasjoner de siste dagene er det tid for offentliggjøringen.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition vil slippes på konsollene og PC en gang senere i år, og disse forbedrede utgavene vil bruke Unreal Engine 4-motoren i stedet for den originale RenderWare-motoren. Dette skal gjøre slik at vi får en rekke grafiske forbedringer og mer moderne gameplay-mekanikker Rockstar skal avsløre mer om de neste ukene.