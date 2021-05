GTA V kommer til PS5 og Xbox Series i november

Du ser på Annonser

Det har snart gått et år siden Rockstar bekreftet at Grand Theft Auto V og GTA Online skulle lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series en gang i andre halvdel av 2021, og nå vet vi akkurat når.

Rockstar og Take-Two forteller at GTA V og GTA Online slippes på PS5 og Xbox Series den 11. november. Dessverre nøyer de seg fortsatt med å bare si at begge vil by på visuelle forbedringer, kortere lastetider og nye funksjoner som skal ta nytte av de nyeste konsollene. Som kjent vil PlayStation 5-eiere som ikke eier GTA V (er det noen som fortsatt ikke gjør det?) fortsatt kunne få GTA Online gratis så lenge det separate spillet legges til i samlingen før den 11. februar.

Til slutt er det verdt å bemerke at utviklerne sier at de vil feire GTA III sitt tjueårsjubileum med mer enn spesielle godsaker i GTA Online, så man skal ikke se bort fra at ryktene rundt en liten oppussing for dagens konsoller er sanne...