Grand Theft Auto Onlines nyeste – og trolig siste – ran før GTA VI kommer neste uke

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Kortz Center-kuppet, det nyeste kuppet på flere år i Grand Theft Auto Online, og det som sannsynligvis blir spillets siste store høydepunkt før fokuset skifter over til Grand Theft Auto VI, kommer neste uke. Vi visste at det siste ranet skulle komme denne måneden, men nå har Rockstar gitt oss massevis av ekstra detaljer om hvordan vi skal gjennomføre ranet, hva vi kan få ut av det, og dets unike gjenspillbarhet.

Som nevnt på Rockstars Newswire, trenger du en herskapsvilla med et kunststudio. Deretter møter du en forfalsker som kan erstatte kunstverkene i museet med nesten perfekte forfalskninger. Når du rekognoserer Kortz Center, må du holde øye med vitner og kameraer, da det å bli oppdaget av noen av dem kan føre til at planene dine blir ødelagt. I motsetning til andre ran, der målet bare er å komme seg unna med så mye penger eller bytte som mulig, legger Kortz Center-ranet stor vekt på å være usynlig – for hvis folk vet at kunstverkene du har er stjålet, blir det vanskeligere å finne en kjøper.

Eller kanskje du ikke engang vil selge verkene dine. Siden det med jevne mellomrom kommer nye malerier inn på Kortz Center, kan du bygge opp et eget kunstgalleri for deg selv, hvis du ønsker det. For en GTA Online-spiller som allerede har alt penger kan kjøpe, er kanskje flere millioner ikke nok, og derfor har Rockstar lagt til et unikt element i ranet som gjør at man kan spille det om igjen, ettersom ulike malerier også byr på nye måter å stjele dem på.