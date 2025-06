Grand Theft Auto Onlines lar deg eie ikoniske GTA V-virksomheter

HQ

Overskriftene handler kanskje mest om Grand Theft Auto VI for tiden, men Rockstar fortsetter å gi spillerne innhold til det stadig utviklende GTA Online på Grand Theft Auto V.

Den siste oppdateringen, Money Fronts, kommer den 17. juni, og den gir deg nye måter å utvide ditt kriminelle imperium på gjennom den hittil største hvitvaskingsoperasjonen i hele San Andreas. Gjennom Martin Madrazo kan du få kontakt med nye "forretningsmenn" som kan hjelpe deg med å få legitime og illegitime inntekter inn på kontoen din.

Du kan eie noen ikoniske virksomheter fra grunnspillet gjennom dette, inkludert Hands On Car Wash i Strawberry, Higgins Helitours og Smoke on the Water-apoteket. Det ville selvfølgelig ikke vært en stor GTA Online-oppdatering uten nye kjøretøy også, og Rockstar har lovet ankomsten av nye Woodlander SUV-er, Karin Everon RS og Declasse Tampa GT.