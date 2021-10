Grand Theft Auto: San Andreas-remasteren slippes rett på Xbox Game Pass

Jeg er ikke den eneste som ble meget spent da det begynte å gå rykter om at GTA-spillene på PlayStation 2-generasjonen ville pusses opp, så det var deilig å få enda mer informasjon i dag. Ekstra deilig siden man ikke nødvendigvis må betale for å nyte en av klassikerne.

Microsoft avslører nemlig at Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition blir tilgjengelig med en gang på Xbox Game Pass den 11. november, så da kan du faktisk få både det og The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition selv med et stramt budsjett den dagen.