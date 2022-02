Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition selger bedre enn forventet

HQ

Remasterene av Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas har altså ikke levd opp til mange sine forhåpninger, men trilogien har faktisk overgått utgiverne sine.

Som en del av nattens investormøte kunne Strauss Zelnick, lederen av Take-Two, fortelle at salgstallene til Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition har overgått alle forventninger. Akkurat hvor mye samlingen har solgt ønsket han ikke å si, men et lett regnestykke gir oss en indikasjon.

For siden vi vet at Grand Theft Auto V har solgt omtrent 5 millioner eksemplarer fra den 1. oktober til 31. desember og hele serien totalt gikk fra 355 millioner til 370 millioner trenger man ikke være særlig smart for å forstå at GTA-remasterene har solgt omtrent 10 millioner.