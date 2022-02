Grand Theft Auto V har slått hele Assasin's Creed og nesten Final Fantasy

HQ

I august kunne Take-Two gi oss den ufattelige nyheten at Grand Theft Auto V hadde solgt over 150 millioner eksemplarer, og Rockstar sitt ultrapopulære spill gir seg ikke der.

Under nattens investormøte avslørte Take-Two at Grand Theft Auto V nå har passert 160 millioner solgte eksemplarer om vi teller med de relativt få utgavene som har blitt sendt til butikker den siste tiden.

For å sette dette i perspektiv fortalte Ubisoft i oktober 2020 at Assassin's Creed-serien til sammen hadde solgt over 155 millioner, mens Square Enix forrige høst kunngjorde at Final Fantasy-serien har omtrent 164 millioner. GTA V alene er altså veldig nærme de flere titalls spillene til sistnevnte, så det er ikke rart Rockstar ventet helt til i forrige uke med å bekrefte GTA VI.