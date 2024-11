Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ser faktisk fint ut med ny grafisk oppdatering

HQ

Den remastrede trilogien med Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas, var ganske skuffende ved lansering. Den klarte ikke å gjenfinne magien fra de originale spillene, og føltes i stor grad som en port snarere enn en endelig utgave av noe som helst.

Men med en ny grafisk oppdatering ser spillene mye bedre ut. Som oppdaget av X/Twitter-brukeren Besk (takk VGC), er forbedringene omfattende, og de kommer i stor grad fra en klassisk lysmodus som nå har funnet veien til konsoller etter å ha vært tilgjengelig på mobil en stund.

Animasjoner og annen grafikk har også blitt fikset, noe som fører til at spillet kanskje endelig føles slik det burde ha gjort for noen år siden. Salget av Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition var fortsatt sterkt ved lanseringen, så mange kan nå nyte trilogien slik den var ment.