Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition slippes i november

Rockstar var sannelig vage da de endelig bekreftet at Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas får remastere på dagens PC-er, konsoller og mobiler. I dag feirer GTA III 20 år, så da er det tid for mer informasjon.

For nå har studioets internettbutikk blitt oppdatert slik at den avslører at Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition vil slippes digitalt på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch den 11. november. De fysiske utgavene vil på sin side være klare den 7. desember.

Det aner meg at lanseringsdatoen bare er noe av det vi får i dag, og at Rockstar bare venter til amerikanerne på vestkysten står opp før vi også serveres noen skjermbilder og/eller en trailer. Uansett vet vi altså at GTA-remasterene lanseres samme dag som The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.