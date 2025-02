Grand Theft Auto V blir forbedret på PC

HQ

Vi vet at dere alle hungrer etter informasjon om Grand Theft Auto og hva Rockstar har planlagt for fremtiden til serien. Den gode nyheten er at den vanligvis ganske stille megautvikleren har kommet med en kunngjøring! Den dårlige nyheten er at det handler om spillet de opprinnelig lanserte for over 11 år siden.

Grand Theft Auto V Den dårlige nyheten er at spillet de opprinnelig lanserte for over 11 år siden vil få en oppdatering, men haken er at denne er skreddersydd for PC-versjonen og vil fokusere på en rekke ytelses- og tekniske forbedringer for det meste, funksjoner som ble gjort tilgjengelige på PS5 og Xbox Series X / S da de nåværende generasjonsversjonene av spillet kom.

Dette betyr at PC-spillere snart vil kunne laste ned en gratis oppdatering som inkluderer forbedret grafikk og oppløsningsalternativer, raskere lastetider, Ray-Tracing, AMD FSR og Nvidia DLSS-støtte, Dolby Atmos-støtte, dyremøter, nye kjøretøy og oppgraderinger, en oppfrisket destinasjonsside, GTA+ Membership -tilgang, en Career Progress -fane og muligheten til å starte en karriere og kjøpe eiendom og gjenstander for å forbedre og forbedre kontantstrømmen din.

I tillegg kommer nye systemer for beskyttelse mot juks og et mer proaktivt system for moderering av stemmechat, samt et engangssystem for karaktermigrering, slik at du kan ta med deg historien og fremdriften din på nettet og overføre den til denne forbedrede versjonen av spillet.

Alt dette kommer til Grand Theft Auto V på PC som en del av en gratis oppdatering, som vil debutere 4. mars.