Grand Theft Auto V endelig er lovlig i Midtøsten

Med 215 millioner solgte eksemplarer i mai og flere nyutgivelser bak seg, har det nest mest solgte spillet gjennom tidene - rett bak den svenske giganten Minecraft - ikke vist noen tegn til å bremse opp siden debuten i 2013. Og nå har Rockstar mottatt nyheter som kan øke dette tallet med flere millioner.

Frem til nå har det vært ulovlig å kjøpe Grand Theft Auto V i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater på grunn av at det inneholder vold, sex og narkotikabruk. Myndighetene i begge land har imidlertid innsett at forbudet ikke har vært særlig effektivt. I stedet har spillere omgått restriksjonene ved å opprette alternative kontoer knyttet til andre regioner.

Nå har de to landene endret sin politikk og eksperimenterer med en mer pragmatisk tilnærming: De tillater at spillere over 21 år lovlig kan kjøpe spillet. Denne avgjørelsen kan åpne opp et enormt nytt marked for Rockstar - og gi GTA V enda en salgsboost, mer enn et tiår etter lanseringen.