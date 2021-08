Grand Theft Auto V har straks solgt over 150 millioner spill

I disse dager har noen av verdens største selskaper investormøter for å fortelle hvordan finansårets første kvartal gikk, og som forventet er det spesielt ett spill som fortsetter å bemerke seg for Take-Two.

Gigantselskapet forteller i dagens investormøte at Grand Theft Auto V nå har "sold in" over 150 eksemplarer. Det er greit å nevne at å selge inn regner eksemplarer solgt til forbrukere, til butikker og digitalt, så det er ikke helt 150 millioner personer som har betalt for det ekstremt populære spillet enda. Du kan uansett være ekstremt sikker på at dette faktisk skjer før sommeren er over siden det bare er fire måneder siden Take-Two og Rockstar avslørte at det hadde blitt solgt 145 millioner eksemplarer og 5 millioner av dem mellom januar og april.