Grand Theft Auto V nærmer seg 150 millioner spillere

Du ser på Annonser

En av grunnene til at Rockstar annonserte at Grand Theft Auto V vil slippes på PS5 og Xbox Series i november tidligere i dag var at moderselskapet Take-Two har investormøte nå, og i kjent stil kunne de skryte av ufattelige tall for gigantspillet.

Take-Two forteller nemlig at GTA V solgte omtrent 5 millioner eksemplarer fra januar og ut mars i år, noe som betyr at spillet nå har passert 145 millioner totalt. Dette er altså et snart åtte år gammelt spill som solgte mer på tre måneder i år enn veldig mange spill klarer totalt...