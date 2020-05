Grand Theft Auto V passerer 130 millioner solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

GTA V har vært blant de ti bestselgende spillene over nesten hele verden nærmest hver uke etter at det ble lansert i 2013, så jeg er ikke den eneste som har lurt på hvem i alle dager som ikke har kjøpt det enda. Nå har vi fått en ny indikasjon på at svaret er ganske få.

Under kveldens årsrapport kunne Take-Two nemlig fortelle at det har blitt solgt omtrent 15 millioner eksemplarer av Grand Theft Auto V siden november, noe som betyr at spillet nå har passert 130 millioner til sammen. Da har de ikke engang inkludert alle nedlastningene av PC-utgaven som er gratis på Epic Games Store akkurat nå, noe som bare gjør det mer imponerende. Dermed fastsetter det andreplassen som tidenes mestselgende spill også om vi ikke inkluderer de utallige variantene av Tetris.