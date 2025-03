Grand Theft Auto V PC-spillere står uten karakterer etter lanseringen av den nye Enhanced-utgaven

HQ

Etter å ha vært tilgjengelig på nestegenerasjons konsoller en stund, har Enhanced-versjonen av Grand Theft Auto V endelig landet på PC. I stedet for stormende applaus har denne lanseringen i beste fall blitt mottatt med blandet respons.

Selv om Enhanced-versjonen av spillet blant annet byr på forbedret visuell troskap, har noen PC-spillere opplevd at disse forbedringene har kommet til en høy pris. Rapporter om at karakterer ikke kan overføres, får noen til å lure på hvorfor de skal oppgradere, og andre faktorer som et tak på bildefrekvensen og mangel på tekstchat tvinger anmeldelsesscoren til å ligge på flate 50% på Steam i skrivende stund.

GamesRadar legger til at selv om rapportene om manglende karakterer virker ganske fordømmende, er det en sjanse for at folk som ikke får tilgang til sin gamle mobster, står overfor konsekvenser etter å ha brukt juks eller blitt utestengt tidligere. Selvfølgelig, med tilfeldige lobbyer som noen ganger har juksere, er det ikke alltid en spillers feil hvis noen gratis kontanter lander i fanget, men det stopper ikke Rockstars forbudshammer.