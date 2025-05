Grand Theft Auto V salget opp til 215 millioner enheter og Red Dead Redemption 2 klatrer til over 74 millioner solgte eksemplarer

HQ

At Grand Theft Auto V er et rekordspill av de sjeldne, er selvsagt ingen nyhet, men i løpet av første kvartal 2025 har etterspørselen vært større enn vanlig. Den siste kvartalsrapporten viser at det er solgt fem millioner eksemplarer siden forrige rapport.

Dette er mer enn de fleste spill når i løpet av sin levetid, men er hva et spill som hadde premiere i 2013 selger på ett kvartal i 2025. Totalt er det nå solgt 215 millioner eksemplarer. Men på mange måter er vi faktisk nesten mer imponert over Red Dead Redemption 2. Det har solgt fire millioner eksemplarer i samme periode og står nå på totalt 74 millioner solgte enheter.

I motsetning til Grand Theft Auto V har imidlertid ikke Red Dead Redemptions oppfølger fått en oppdatert utgave (Grand Theft Auto V er utgitt for PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One og Xbox Series S/X - mens Red Dead Redemption 2 er tilgjengelig for PC, PlayStation 4 og Xbox One), og online-delen får ikke en brøkdel av den kjærligheten Grand Theft Auto V får. Til tross for det fortsetter det å fly ut av hyllene og gjør det 100% uforståelig at spillet ikke får mer kjærlighet fra Rockstar. Det er rimelig å foreslå at eieren, Take-Two, bør gå inn og sørge for at en oppdatert versjon av det fenomenale westerneventyret blir en realitet.

Vi antar for øvrig at salget av begge spillene, men spesielt Grand Theft Auto V, vil slå nye rekorder dette kvartalet takket være den fenomenale traileren for Grand Theft Auto VI. Take-Twos neste kvartalsrapport kommer i august.