Grand Theft Auto V var "en ganske stor inspirasjon" for regissøren av Dragon's Dogma 2.

HQ

Det er nøyaktig to uker til lanseringen av Dragon's Dogma 2, et spill fansen har ventet på i over 10 år. Heldigvis ser det ut til å bli et flott spill, selv om det har fått en del kritikk for at det bare kjører i 30 bilder per sekund.

Så hvorfor tok det Capcom så lang tid å lage dette spillet, og hva motiverte dem til å vende tilbake til denne serien igjen? I et intervju med GamesRadar svarte Dragon's Dogma 2 regissør Hideaki Itsuno på disse spørsmålene og forklarte hva som var inspirasjonskilden hans:

"GTA V var en ganske stor inspirasjon for meg med tanke på hvordan det klarer å kombinere flere fremvoksende spillsystemer til en tilfredsstillende opplevelse som føles fri for spilleren med tanke på hva han eller hun kan velge å gjøre."

Han forklarer hvorfor han liker Grand Theft Auto V så godt og hvilke deler av det han ønsker å kunne tilby i Dragon's Dogma 2:

"Spillet klarer det. Det krasjer ikke, det sparker deg ikke ut av én ting og setter deg inn i en annen, det bare lar det hele smelte sammen på en måte som selvfølgelig noen ganger er kaotisk, men som alltid føles som om det er tilsiktet.

"Det er en slik opplevelse jeg har forsøkt å skape med Dragon's Dogma 2."

Det høres bra ut i våre ører. Vi kommer tilbake med en anmeldelse på Dragon's Dogma 2 for å fortelle deg hvor god oppfølgeren er i god tid før lanseringen.