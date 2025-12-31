Grand Theft Auto-veteran mener det er et hull i markedet for en konkurrent

HQ

Når du tenker på sandkassespill i en moderne setting som lar deg plyndre, skyte og ødelegge veiene så mye du vil, er det vanskelig å ikke tenke på GTA. Rockstars franchise er sjangerens gigant, men selv med 13 år mellom utgivelsene har vi ikke sett en utfordrer nærme seg og ta GTA på ordentlig. Saints Row er tilsynelatende borte for godt, Sleeping Dogs har sine fans, men var en engangsforeteelse, og Watch Dogs ligger i dvale.

Rockstar-veteran og teknisk direktør for GTA, Obbe Vermeij, mener imidlertid at det er plass til en ny utfordrer. "Jeg vil faktisk si at det er en mulighet fordi det egentlig bare er GTA og alle andre har gitt opp," sa han til Games Hub."Jeg tror det er vanskelig fra et forretningsmessig synspunkt nå, men spillene er så spredt, og jeg vet ikke om de kommer til å lage et nytt Red Dead Redemption etter GTA VI, men det kommer til å være minst åtte år mellom dem."

"Jeg vil si at det er en mulighet, men jeg tror alle er livredde for å gå imot GTA," fortsatte han. "Det er selvfølgelig en stor investering, og det er så vanskelig å gjøre det, å starte en ny franchise. Det var det Leslie [Benzies] på en måte støtte på. Folk kjenner ikke spillet ditt, og det er veldig lett for folk å bare gå bort fra det hvis det er det minste galt med det. Kommer det til å skje? Jeg vet ikke, men jeg tror det er en mulighet."

Vi får se om det dukker opp noen andre navn som kan utfordre Grand Theft Auto. Neste år er nok ikke den beste tiden å gjøre det på, da alle øyne er rettet mot GTA VI.