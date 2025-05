Grand Theft Auto VI: Alle karakterene som er avslørt hittil

HQ

Den andre traileren for Grand Theft Auto VI ble avduket for noen minutter siden, etter at det for noen dager siden ble kunngjort at utgivelsen var forsinket til 26. mai 2026. Det er 2 minutter og 46 sekunder med spillopptak, der vi har kunnet beundre animasjonene, detaljene og den ville realismen som er lovet av en tittel som, la oss ikke lure oss selv, er satt til å være neste skritt fremover og en refleksjon av hele bransjen.

Det er mye, mye å løse opp fra Trailer 2 i GTA 6, men i tillegg til presentasjonen har Rockstar delt mye informasjon som snakker om de som spiller i den, enten som hovedperson eller de (i prinsippet) sekundære karakterene som samhandler på skjermen, som også samler spillets nettsted.

Jason Duval

Jason er en militærveteran som vokste opp på gatene i Vice City. Han hadde en trøblete barndom og ungdomstid, og trodde at militæret skulle få ham ut av trøbbel. Nå bodde han i Keys og var innblandet i narkoaffærer, og livet hans trengte en ny vending og et nytt fokus. Og så møtte han Lucia.

Lucía Caminos

En fighter, i ordets rette forstand. Lucia har måttet gjøre seg fortjent til hver eneste krone og hvert eneste millisekund av respekt gjennom karakter og rå styrke, noe som førte til at hun ble sendt til Leonida-fengselet. Når hun kommer ut, venter større utfordringer, og hun ønsker å møte dem med smarte beslutninger sammen med Jason. Tillit vil være nøkkelen, men vi får se hvor det fører hen.

Carl Hampton

Jasons venn og konspirasjonsteorientusiast (hvem av dem? Alle sammen.) Carl føler seg tryggere hjemme, der han spionerer på kystvaktens kommunikasjon med et par øl og noen private faner åpne i nettleseren.

Boobie Ike

En lokal legende i Vice City. Til tross for sin beskjedne start har Boobie klart å skape et legitimt imperium bestående av eiendommer, en strippeklubb og et innspillingsstudio. Det er bare smil og gode tider helt til forretningene kommer i veien. Da er det best å ikke komme i veien. Det kan virke som om Boobie bare tenker på seg selv, men det som virkelig betyr noe for ham, er samarbeidet med den unge, håpefulle musikkmogulen Dre'Quan, som leder Only Raw Records.

Dre'Quan Priest

En rapper på vei oppover. Dre'Quan begynte i detaljhandelen som barn, men han har alltid ønsket å skape seg et navn i musikkbransjen. Til tross for utseendet er han mer en hustler enn en ekte gangster. Dre'Quan jobber fortsatt i klubben for Boobie, men hans tid er nær.

Real Dimez

Influencer-duoen Bae-Luxe og Roxy har vett til å omsette sine besøk hos nabolagets doplangere i harde penger med rappe raplåter og en konstant tilstedeværelse på sosiale medier.

Raul Bautista

Raul er en erfaren bankraner som alltid er på utkikk etter folk med mot, som er villige til å ta sjanser for å få den største belønningen. Han strammer strikken mer og mer, og vet aldri når han skal gi seg. Kvitt eller dobbelt kan en dag koste ham dyrt.

Brian Heder

Brian er en typisk narkolanger fra smuglingens gullalder i Keys. Han selger fortsatt fra båtverftet sitt sammen med sin tredje kone, Lori, og har vært i bransjen så lenge at han nå lar andre gjøre drittjobben. Han er en av de få som har støttet Jason i nødens stund, og låner ham et lite hus på stranden og noen pund, så lenge han hjelper ham med utpressingen og stikker innom for en sangria med Lori i ny og ne.