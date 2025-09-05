Grand Theft Auto VI blir verdens første "AAAAA"-spill, sier bransjeanalytiker

HQ

Skull & Bones var kanskje vårt første AAAA-spill, men spillverdenen er allerede klar til å gå videre og legge til en ekstra A til et etterlengtet spill, ettersom det ser ut til at Grand Theft Auto VI kan gå enda lenger enn det.

I et intervju med IGN var Gamesight-sjef Adam Lieb og Devolver Digital-medstifter Nigel Lowrie enige om at Grand Theft Auto VI ville bli en juggernaut neste år (hvis det slippes) som Hollow Knight: Silksong har vist seg å være juggernaut i år.

"Det finnes AAA-spill og så finnes det AAAA-spill, og jeg vil hevde at Grand Theft Auto potensielt er AAAAA-spillet," sa Lowrie. "Det er bare større enn noe annet, både når det gjelder spillets omfang og skala og den kulturelle påvirkningen det har og den oppmerksomheten det krever."

"Jeg vil si at GTA det siste halvannet året har vært en del av nesten alle samtaler rundt lanseringsdatoer jeg har hørt," la Lieb til.

Det er tydelig at folk venter på dette spillet, og forventer at det skal bli noe vi aldri har sett maken til før. Ikke noe press for Rockstar, da, i å stikke landingen på denne potensielle all-timeren.