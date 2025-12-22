Grand Theft Auto VI kan utvikle seg til et MMO

HQ

Hvis vi tar MMO-sjangeren for pålydende, er det ganske enkelt å hevde at til og med Grand Theft Auto V passer inn i kategorien. Det er et massivt flerspillerspill på nettet, og det kan til og med hevdes at det inneholder RPG-elementer når du bygger opp karakteren din, utstyrer dem med finere klær, våpen og biler og bygger opp eiendommen din med fine leiligheter og større herskapshus.

Men Grand Theft Auto VI kan ta dette enda lenger. Rich Vogel, en MMO-veteran som har jobbet med Ultima Online, Star Wars: The Old Republic, Halo Infinite, New World og mer avslører at han har hørt at spillet vil ha typiske MMORPG-funksjoner ved lansering.

"Hvis det jeg har hørt om GTA 6s funksjoner og gameplay er sant, kan det utvikle seg til et MMORPG, ettersom mange av de planlagte funksjonene vanligvis finnes i MMORPG-er", sa han til Wccftech i et nylig intervju.

Det er verdt å merke seg at Vogel ikke jobbet på Grand Theft Auto VI, og at dette derfor bare er annenhåndsinformasjon eller et rykte, med andre ord. Når det er sagt, med tanke på at Rockstar alltid har pumpet mye penger og krefter inn i sin online-modus siden lanseringen av Grand Theft Auto V, forventer vi ikke noe mindre i oppfølgeren.